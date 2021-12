Черчесов назначен главным тренером «Ференцвароша»

После 16 туров «Ференцварош» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии по футболу. В активе коллектива 35 очков, на один балл отстаёт «Кишварда».

Announcement: Stanislav Cherchesov is the new head coach of the football team of Ferencváros pic.twitter.com/M3hlNv3amU