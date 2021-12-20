Черчесов назначен главным тренером «Ференцвароша»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош». Об этом сообщили в пресс-службе клуба из Будапешта, попутно опубликовав фотографию, на которой специалист держит в руках шарф с символикой команды.

Станислав Черчесов — новый главный тренер футбольной команды «Ференцварош», — говорится в заявлении.

После 16 туров «Ференцварош» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии по футболу. В активе коллектива 35 очков, на один балл отстаёт «Кишварда».

Announcement: Stanislav Cherchesov is the new head coach of the football team of FerencvÃ¡ros pic.twitter.com/M3hlNv3amU — FerencvÃ¡rosi TC (@Fradi_HU) December 20, 2021

Черчесов известен по работе с австрийскими «Куфштайном» и «Ваккер-Тиролем», российскими «Спартаком», «Жемчужиной», «Тереком», «Амкаром», «Динамо». С 2016 по 2021 год он возглавлял национальную команду России. В Польше наставник тренировал «Легию», вместе с которой выиграл чемпионат и Кубок страны в сезоне-2015/16.

Ранее в пресс-службе сборной Польши по футболу сообщили, что не рассматривали Черчесова на должность главного тренера. Как сказал пресс-атташе Якуб Квятковский, в национальной команде не думают о смене специалиста.