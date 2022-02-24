Чемпионат Украины по футболу приостановили из-за военного положения

Чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за введения военного положения в стране, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги. Согласно ранее утверждённому календарю, чемпионат Украины по футболу должен был возобновиться 25 февраля.
На момент приостановки футбольного первенства турнирную таблицу возглавляет донецкий «Шахтёр», набравший 47 очков в 18 матчах. Действующим чемпионом Украины является киевское «Динамо».
Ранее сообщалось, что глава МИД России Мария Захарова завила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не должен заниматься клеветническими вбросами, предлагая лишить РФ права проведения крупных международных футбольных турниров, в том числе и финала Лиги чемпионов.