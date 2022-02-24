Чемпионат Украины по футболу приостановили из-за военного положения

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крупнейшая немецкая газета Bild отказалась демонстрировать в своих публикациях изображение логотипа «Газпрома», который является генеральным партнёром клуба «Шальке-04». Теперь на фотографиях в печатной и интернет-версии издания на футболках клуба будет напечатан слоган «Свобода Украине» на немецком языке.

Когда Путин вторгается в соседнюю страну и отказывает ей в праве на существование, все границы перейдены! Футбол не может продолжать получать деньги, пока Путин ведет войну. <...> Bild прекращает рекламу...