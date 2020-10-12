Чемпионат Италии по футболу может пройти в формате «коллективного пузыря»

https://static.news.ru/photo/4543c220-0c82-11eb-96c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: официальный твиттер футбольного клуба Ювентус

Итальянская федерация футбола рассматривает возможность проведения оставшихся матчей чемпионата страны (Серия А) в формате «коллективного пузыря», если в Италии ухудшится ситуация с коронавирусной инфекцией.

По данным издания Football Italia, работающие в клубах медики обеспокоены сложившейся ситуацией. Они полагают, что если чемпионат будет вновь остановлен из-за коронавируса, то его возобновление будет затруднено.

Руководство Серии А считает, что несмотря на распространение коронавируса, соревнования должны продолжаться. Именно поэтому рассматривается вариант с «коллективным пузырём».

Журналисты также сообщают, что представители федерации планируют обсудить сокращение зарплат, чтобы помочь клубам, пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции. Встреча пройдёт 13 октября.

COVID-19 в Серии А был выявлен у футболистов «Наполи», «Аталанты», где играет Алексей Миранчук, а также у 15 игроков «Дженоа». Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа предлагала приостановить итальянский футбольный чемпионат.

NEWS.ru писал, что лидером «зарплатного» рейтинга Серии А стал звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду. За сезон футболист может заработать €31 млн за вычетом налогов.