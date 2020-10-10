Роналду стал лидером «зарплатного» рейтинга чемпионата Италии

Рейтинг зарплат футболистов в текущем сезоне чемпионата Италии (Серия А) подготовило итальянское издание La Gazzetta dello Sport. В представленном списке лидировал португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Так, за сезон футболист сможет заработать €31 млн за вычетом налогов.
На втором месте рейтинга находится ещё один игрок «Ювентуса» — защитник Маттейс де Лигт c заработной платой €8 млн. Далее идут футболисты «Интера» — нападающий Ромелу Лукаку и полузащитник Кристиан Эриксен, а также форвард «Ромы» Эдин Джеко. Они зарабатывают €7,5 млн.
Зарплата россиянина Алексея Миранчука в «Аталанте» составляет €1,5 млн в год. Больше него зарабатывают Алехандро Гомес (€2 млн), Йосип Иличич, Луис Муриель и Дуван Сапата (по €1,8 млн).
Ранее NEWS.ru писал, что российский арбитр Виталий Мешков рассудит матч Лиги наций между Исландией и Бельгией, следует из сообщения пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Матч состоится 14 октября в Рейкьявике, начало — 21:45 мск. Помогать Мешкову будут Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян. Резервный арбитр — Сергей Лапочкин.
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