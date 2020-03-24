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Полузащитник клуба «Ленинградец», выступающего в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), 37-летний Максим Астафьев попал в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус.

Игрок госпитализирован с повышенной температурой, сообщает Sport24. Кроме того, в больнице находился с повышенной температурой ещё один игрок команды ПФЛ, 30-летний защитник Илья Баннов, которого выписали. 15 марта «Ленинградец» вернулся...