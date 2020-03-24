Полузащитник футбольного клуба «Динамо» (Брест) Сергей Кисляк признался, что чемпионат Белоруссии не собираются приостанавливать, несмотря на распространение инфекции коронавируса.
Чемпионат не думают останавливать. Один тур прошёл, сейчас в штатном режиме готовимся ко второму. Матчи — в выходные, — приводит слова Кисляка «Советский Спорт».
32-летний Кисляк помимо брестского «Динамо» выступал в Российской премьер-лиге за казанский «Рубин» (2011–2016) и «Краснодар» (2012). Является обладателем Кубка России (2012) и чемпионом Белоруссии (2019).
Ранее председатель Федерации футбола Белоруссии (АБФФ) Владимир Базанов объяснил, почему национальный чемпионат стартовал, несмотря на пандемию коронавируса, писал NEWS.ru.