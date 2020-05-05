Чемпион НБА Тони Паркер станет президентом футбольного клуба «Лион»

https://static.news.ru/photo/bd06ccb0-8ead-11ea-956d-fa163e074e61_660.jpg Тони Паркер Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Сан-Антонио» Тони Паркер станет президентом французского футбольного клуба «Лион» через три года.

Это правда и честь для меня. Это прекрасная возможность вырасти и получить один из лучших продуктов, — цитирует Паркера The Undefeated.

Ранее нынешний президент «Лиона» 71-летний Жан-Мишель Ола заявил, что готов передать свой пост Паркеру в 2023 году. Бывший спортсмен в данный момент является президентом французского баскетбольного клуба «Вийёрбан».

Ранее NEWS.ru сообщал, что испанский футбольный клуб «Барселона» предложил итальянскому «Интеру» €80 млн и трёх своих игроков за аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса. «Барселона» хотела включить в сделку защитников Хуниора Фирпо, Нелсона Семеду и Жан-Клера Тодибо, но «Интер» отказался от этого предложения.