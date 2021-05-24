Царь и Толстяк: как проявили себя российские футболисты в Европе

Накануне вся топовая футбольная Европа завершила свои сезоны. Чемпионы определены (в этом году максимально необычная подборка победителей), участники еврокубков выявлены — теперь пора рассказать, как проявили себя российские футболисты за бугром. Царский сезон Александра Головина и полный провал Александра Кокорина — чем ещё запомнились наши парни.

Александр бесполезный

Трансфер Александра Кокорина в «Фиорентину» вызвал большой шквал критики у флорентийских болельщиков. Огромное количество людей не хотели видеть в стане своей команды человека как с плохим футбольным бэкграундом, так и с имиджевым.

Поясним про футбольный бэкграунд. Перед переездом в Италию Саша, мягко говоря, не блистал. Несмотря на всю шумиху, которую вызвал трансфер Кокорина в московский «Спартак», проявить себя в стане московской команды футболист не смог (восемь матчей, два забитых гола — оба с пенальти).

Однако «красно-белая» полоса Александра в карьере не отпугнула спортивного директора «Фиорентины» Даниэле Праде. Памятуя о хорошем прошлом футболиста, а также заручившись положительными характеристиками от Роберто Манчини, «Фиорентина» оформила трансфер. За Сашу итальянцы выложили около €4 млн евро.

Но авантюра Праде не удалась. Вот несколько цифр, которые привёл популярный статистический паблик Opta по итогам выступления российского нападающего в итальянской команде.

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Эти цифры красноречивее всех слов. Но нужно отметить, что подобная статистика обусловлена объективными причинами. Чуть ли не в каждом матче за «фиалок» Кокорин получал травмы, поэтому большую часть времени он либо залечивал повреждения, либо пытался набрать кондиции.

Впрочем, могло быть иначе? Кокорин почти год провёл в колонии. Причём перед тем как оказаться за решёткой, он только вернулся в обойму после разрыва крестов. Ему требовалось ещё до конца долечить свою серьёзную травму, но заняться этим в тюрьме он уже не мог. А теперь отголоски старого повреждения вкупе с в целом ослабленным организмом не дают Александру раскрыться на футбольном поле.

Итоговая, 13-я строчка «Фиорентины» в чемпионате Италии и полное недоверие со стороны флорентийских болельщиков, которые как только ни обзывали на просторах Интернета российского футболиста — Толстяк, Русский Балотелли, — вот чего добился Саша за четыре месяца в Италии. Впрочем, первый сезон в топ-чемпионате никому не давался легко. Возможно, Кокорину ещё удастся себя проявить (но это не точно).

Худший капитан

По невероятному стечению обстоятельств испанская «Валенсия», за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев, остановилась на 13-й строчке. Но это не единственное, что объединяет Черышева и Кокорина. У Дениса в Испании дела идут тоже не лучшим образом, и болельщики его полощут знатно.

Говоря о Кокорине, мы отметили, что одной из глобальных проблем футболиста в этом сезоне является высокая травматичность. У Дениса ситуация другая. В этом соревновательном году травмы его беспокоили в меньшей степени (учитывая предрасположенность футболиста ко всевозможным повреждениям, это большое достижение). Как итог, Черышев в нынешнем сезоне стал чаще появляться на поле. Даже установил личный рекорд в Ла Лиге — вышел восемь раз подряд в стартовом составе. Однако на результативности футболиста это нисколько не сказалось: ноль голов, три голевые передачи.

Но хуже всего то, что в этом году болельщики как-то по-особенному ополчились против российского футболиста. Чуть ли не каждый матч с участием Дениса оборачивался шквалом критики. Его обвиняли в безучастности, называли «серым», просили вернуть в Россию. Но пик негодования возник, когда Черышев в матче Кубка против «Террасы» вышел в капитанской повязке.

Худший капитан в истории клуба. Жаль, что теперь любой может получить капитанскую повязку. Это недостойно. Ещё один ужасный матч, — написал пользователь Gabi (@95irbag) в Twitter.

Единственное, что спасало весь сезон Дениса, — это любовь со стороны бывшего тренера «летучих мышей» Хавьера Грасии. Вопреки постоянной критике и не лучшему результату, он всегда рассчитывал на российского футболиста. Теперь, после увольнения Грасии, место Черышева в составе «Валенсии» под большим вопросом. Впрочем, многое может измениться, если Денис проявит себя в сборной на чемпионате Европы.

Денис Черышев vk.com/1denis_cheryshev

Осторожный позитив

Переход Алексея Миранчука прошлым летом из «Локомотива» в «Аталанту» наделал немало шума. Ещё бы. С лета 2018 года, когда Александр Головин перебрался в «Монако», это был первый большой трансфер с участием российского футболиста и команды из топ-5.

Сразу скажем: Миранчук в «Аталанте» совсем не затерялся. Наоборот, с учётом адаптации, новых условий как на бытовом, так и спортивном уровне футболист проявил себя вполне достойно. Да, Миранчук получал не так много игрового времени, но почти всегда отведённые ему минуты он старался провести с пользой. Результат этих стараний следующий: Алексей провёл 31 матч за клуб из Бергамо (в среднем по 26 минут на поле) и во всех турнирах набрал девять очков (7 + 2) по системе «гол+пас». В Серии «А» забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Дважды отличился в Кубке Италии и один раз в Лиге чемпионов. При этом мог в первый же сезон взять титул с новой командой: «Аталанта» дошла до финала Кубка Италии, но не смогла обыграть «Ювентус».

Пока Джан Пьеро Гасперини допускает хавбека сборной России до матчей осторожно, но если Лёша продолжит также работать и проявлять себя, уже в следующем сезоне ситуация может кардинально измениться.

Царь 2.0

Ещё в прошлом сезоне многие эксперты и журналисты часто повторяли одну и ту же фразу: «Как же будет обидно, если травмы не позволят Головину раскрыться в полной мере». С того момента, как Александр перебрался в «Монако», он является частым гостем местного лазарета. Во многом из-за огромного количества всевозможных повреждений футболист первые годы в европейском клубе не играл на том уровне, на каком мог. Другое дело этот сезон.

Александр Головин instagram.com/alex_golovin17

В этом соревновательном году российский футболист играл, как Царь. Это описание придумали не мы. Такое прозвище Головину дали французские журналисты и болельщики. И неспроста. Саша окончательно закрепился в статусе лидера команды. В том, что «Монако» расположился на итоговой третьей строчке в Лиге 1 и попал в Лигу чемпионов, есть большая заслуга Головина.

Футболист по системе «гол+пас» заработал 14 очков: забил пять голов и отдал девять результативных передач. Это лучший результат Саши по системе «гол+пас» за всю карьеру. При этом стоит отметить, что он так же, как и Миранчук, дошёл до финала Кубка страны, но уступил более титулованной команде.

Но это не беда. Главное, Головин наконец-таки начал проявлять свой мощный потенциал. Он лидер команды, в него верят, его любят. Чего ещё не хватает? Правильно, титулов. Но с такой игрой, кажется, это только дело времени.