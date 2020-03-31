https://static.news.ru/photo/c6ff20d2-7346-11ea-a187-fa163e074e61_660.jpg Рюштю Речбер Фото: imago sportfotodienst via imago-images.de/Global Look Press

Врачи сообщили о состоянии футболиста сборной Турции и бывшего голкипера «Барселоны» Рюшто Речбера. Он заразился коронавирусом и попал в больницу.

На данный момент самочувствие спортсмена стремительно ухудшается. Медики назвали его критическим. Отмечается, что футболист заразился из-за жены, которая не соблюдала условия карантина.

Речбер завершил свою карьеру в 2012 году. Он защищал сборную Турции в течение 18 лет. Голкипер сыграл за свою карьеру более 120 матчей.

Как ранее писал NEWS.ru, московский футбольный клуб «Торпедо» продлил карантин игрокам команды на неопределённый срок из-за пандемии COVID-19.