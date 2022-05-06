Бывший тренер «Спартака» не одобрил возможные изменения регламента РПЛ «Не надо ничего реформировать»: бывший тренер «Спартака» выступил против изменений в РПЛ

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявил, что Российская премьер-лига (РПЛ) не нуждается в серьёзных изменениях из-за отстранения клубов от Лиги чемпионов и Лиги Европы. 70-летний специалист считает, что нужно спокойно продолжать работу.

Не надо ничего реформировать. Все эти пути проходили. В своё время Англия была отстранена от международных матчей. Не надо спешить с вопросом. Нас отстранили на неопределённый срок. Надо тихо и спокойно продолжать своё дело. Есть соревнования, которые проводятся. Нужно также развивать детско-юношеский спорт и инфраструктуру, а всё остальное придёт, — сказал Гладилин NEWS.ru.

Отметим, что руководство РПЛ рассматривает варианты с новым форматом проведения чемпионата России. В частности планирует увечить число команд и отменить прямой вылет из лиги в менее престижный дивизион.

Ранее Гладилин признался, что решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы от участия в еврокубках сезона-2022/23, а сборную России — от выступления в Лиге наций и других турнирах национальных команд было для него ожидаемым.