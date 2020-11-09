Бывший футболист "Барселоны" и "Анжи" попал в аварию

Отмечается, что камерунец получил травму головы, но сообщил, что чувствует себя хорошо. Ему предстоит пройти дополнительное обследование в больнице.
Это`О выступал за «Барселону» с 2004-го по 2009 год. За это время он забил 109 мячей в Ла Лиге, трижды стал чемпионом Испании, дважды — обладателем Кубка Лиги чемпионов. В составе «Анжи», где 39-летний камерунец выступал с 2011 по 2013 годы, он забил 36 мячей в 73 матчах и стал бронзовым призёром чемпионата России (2013).
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