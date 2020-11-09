Бывший футболист "Барселоны" и "Анжи" попал в аварию

https://static.news.ru/photo/ae0ac05c-229d-11eb-b5e5-fa163e074e61_660.jpg Самюэль Это'О Фото: instagram.com/setoo9

Камерунский футболист, бывший нападающий «Анжи», «Барселоны» и «Челси» Самюэль Это'О попал в автомобильную аварию у себя на родине. Об этом сообщает France Football.

Автомобиль с бывшем футболистом столкнулась с туристическим автобусом неподалеку от города Нконгсамба, когда Это′О возвращался со торжества.

La voiture broyÃ©e dans laquelle se trouvait Samuel Eto'o. Je vous confirme qu'il va bien, on s'est encore parlÃ©. Les mÃ©decins se chargent des examens complÃ©mentaires. @setoo9 #NsangNkong pic.twitter.com/ELvqXXl3oH — Martin Camus MIMB#NsangNkong (@martinmimb) November 8, 2020

Отмечается, что камерунец получил травму головы, но сообщил, что чувствует себя хорошо. Ему предстоит пройти дополнительное обследование в больнице.

Это`О выступал за «Барселону» с 2004-го по 2009 год. За это время он забил 109 мячей в Ла Лиге, трижды стал чемпионом Испании, дважды — обладателем Кубка Лиги чемпионов. В составе «Анжи», где 39-летний камерунец выступал с 2011 по 2013 годы, он забил 36 мячей в 73 матчах и стал бронзовым призёром чемпионата России (2013).