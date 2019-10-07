Судебная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) признала виновным бывшего президента федерации футбола Сальвадора Рейнальдо Васкеса в деле о коррупции и нарушении Кодекса этики ФИФА.
В ходе расследования Васкес был обвинён во взяточничестве в период с 2009 по 2011 год в отношении матчей, организованных Сальвадорской федерацией футбола, а также матчей, проводимых под эгидой ФИФА.
На Васкеса наложен пожизненный запрет на участие в любой футбольной деятельности на национальном и международном уровне. Также Васкес был оштрафован на 500 тысяч швейцарских франков, сообщается в релизе ФИФА.
Ранее ФИФА пожизненно отстранила экс-генсекретаря КОНКАКАФ от футбола, писал News.ru.
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