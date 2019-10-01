Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила бывшего генерального секретаря Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Энрике Санса от футбольной деятельности.
Судебная палата независимого комитета по этике ФИФА признала Санса виновным в нарушении кодекса этики организации, который с 2012 по 2015 год занимался подкупом сторон, касающихся соревнований, организованных ФИФА, CONCACAF, Карибским футбольным союзом и Южной Конфедерация американского футбола.
Также на Санса наложен штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков, сообщает пресс-служба ФИФА.
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