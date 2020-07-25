Бышовец рад победе «Зенита» в финале Кубка России над «Химками»

https://static.news.ru/photo/e8e325ba-ce93-11ea-880a-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Бышовец Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Бывший тренер футбольного клуба «Зенит» Анатолий Бышовец рад победе «сине-бело-голубых» в финальном матче Кубка России над «Химками» со счётом 1:0.

Я рад, что «Зенит» одержал победу. Изначально предполагалось, что преимущество объективно на стороне «Зенита». Но и матч с «Уралом» показал, что у «Химок» достаточно организации и стимула, чтобы создать интригу. До последней минуты подмосковный клуб был близок к тому, чтобы перевести игру в дополнительное время. Первый тайм был равный. Во втором у «Зенита» был шанс добиться большего преимущества, — сказал Бышовец корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, главное достижение «Химок» — это выход в РПЛ.

Надстройка команды ощутимая. После того как подопечные Сергея Юрана сыграли последние два матча, есть ощущение, что они не будут командой, которая будет бороться за выживание, — добавил он.

Он также отметил игру голкипера «Химок» Ильи Лантратова.

Те моменты, в которых он себя проявил, играла не удача, а хорошая реакция. Мне кажется, он был максимально готов. Его игра оставила очень хорошее впечатление. Главное качество вратаря — психологическая устойчивость. И он это продемонстрировал, — утверждает Бышовец.

Кроме того, Бышовец считает, что назначенный пенальти — абсолютно верное решение.

Фол был, решение правильное. Всегда сложно играть против футболистов с хорошим дриблингом, что присуще Малкому. С такими игроками всегда надо быть осторожными. Сама ситуация, конечно, была достаточно, — заключил он.

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил победу «Зенита» в финале Кубка России против «Химок» со счётом 1:0, ранее писал NEWS.ru.