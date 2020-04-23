Бундеслиге может грозить банкротство из-за коронавируса

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке считает, что спасти Бундеслигу от финансового краха можно, если приостановленный футбольный сезон возобновится в ближайшее время.
Если мы не начнём играть в ближайшие несколько месяцев, Бундеслига обанкротится и больше не будет такой лиги, какой мы её знаем. Конечно, многие фанаты говорят, что не хотят смотреть матчи только по телевизору, но речь идёт о спасении футбола, — приводит слова Ватцке Sky Sports.
Чемпионат Германии по футболу приостановлен с 13 марта из-за пандемии инфекции коронавируса. По данным на 27 апреля, по всему миру заразились более 2,9 млн человек, среди которых свыше 206 тысяч умерли, более 865 тысяч выздоровели.
Руководство Английской премьер-лиги позволит командам проводить в играх по пять замен после возобновления сезона, писал ранее NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен