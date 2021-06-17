Булыкин усомнился в победе сборной Украины на Евро-2020

https://static.news.ru/photo/16f1f8ee-cf94-11eb-a520-96000091f725_660.jpg Дмитрий Булыкин Фото: vk.com/dmitri_bulykin

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы украинской команды на выход в стадию плей-офф и победу на Евро-2020.

Команда хорошая у Украины. Создают много моментов, забивают красивые голы, слаженно действуют. Я думаю, что у них есть все шансы на выход в плей-офф. Всё будет, конечно зависеть от последней игры. Но в предыдущих матчах проявили себя хорошо: не опустили руки с голландцами, с македонцами удержали победу, — сказал Булыкин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также бывший футболист ответил на вопрос, сможет ли команда Андрея Шевченко стать победителем турнира.

Посягнуть на победу на Евро-2020 вряд ли получится, но хорошо выступить они могут. На больших турнирах всегда случается много сюрпризов. Украина может рассчитывать на хороший результат, — заявил он.

Кроме того, Булыкин отреагировал на новости о том, как в фан-зоне во Львове поощряют всех, кто болеет против России.

Спорт должен быть вне политики. У меня есть много друзей с Украины, которые интересуются футболом. Среди них нет таких настроений. В спорте всё должно быть с уважением. Хочется, чтобы спорт объединял, а не отдалять, — заключил Булыкин.

Сборная Украины провела на Евро-2020 два матча. Первую игру против Нидерландов проиграли со счётом 2:3, а Северную Македонию обыграли со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате Европы по футболу. Подопечные Станислава Черчесова обыграли финнов со счётом 1:0.