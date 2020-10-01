Булыкин прокомментировал группу «Локомотива» в ЛЧ

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от соперников «железнодорожников» в групповом этапе Лиги чемпионов. Подопечные Марко Николича попали в группу А, в которой встретятся с такими командами, как «Бавария» (Германия), «Атлетико» Мадрид (Испания), «Зальцбург» (Австрия).
«Локомотиву» досталась сложнейшая группа. «Атлетико» — одна из сильнейших команд Испании. «Бавария» так вообще выиграла всевозможные турниры в прошлом сезоне, что добавляет веса группе А. Удастся ли «Локомотиву» побороться за третью строчку? Время покажет, — сказал Булыкин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Матчи первого тура Лиги чемпионов состоятся 20 и 21 октября.
Ранее NEWS.ru писал, какие команды в групповом этапе достались «Зениту» и «Краснодару».
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