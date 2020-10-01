Булыкин прокомментировал группу «Локомотива» в ЛЧ

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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко оценил шансы краснодарцев в групповом этапе Лиги чемпионов. Подопечные Мурада Мусаева попали в группу Е, в которой встретятся с такими командами, как «Севилья» (Испания), Челси (Англия) и «Ренн» (Франция).

«Краснодар» может конкурировать со всеми командами. Возможно, с «Челси» будет тяжело, но с той же «Севильей» «быки» играли несколько лет назад. Да, испанский клуб хорош, но как тогда, так и...