Бухарест, Лондон, Дублин и Копенгаген не будут отказываться от Евро–2021

https://static.news.ru/photo/e8742a04-7fc2-11ea-8867-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бухарест подтвердил своё намерение принять матчи чемпионата Европы по футболу, который был перенесён на 2021 года в связи с пандемией коронавируса.

Мэрия Бухареста еще раз заявила о своей способности довести этот сложный проект до конца и продолжит сотрудничество с УЕФА и Федерацией футбола Румынии, чтобы провести матчи Евро на Национальной Арене на высоком уровне, — приводит сообщение Оргкомитета РИА Новости.

Также не собирается отказываться от матчей Лондон, Дублин и Копенгаген.

Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, но был перенесён из-за коронавируса. При этом, турнир в 2021 году оставит свое название ЧЕ-2020. Ранее издание Daily Mail сообщило, что число городов, принимающих матчи чемпионата Европы, может быть уменьшено.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что власти города не откажутся от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году, писал NEWS.ru.