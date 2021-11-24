«Будем болеть за Хуанов и Педро»: Валуев высказался о российском футболе

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев раскритиковал идею отмены лимита на легинеров в российском футболе. Он считает, что это навредит отечественным игрокам. Его слова приводит «Спорт24».

Если мы хотим, чтобы у нас играли клубы, полностью состоящие из зарубежных игроков, то давайте отменим лимит. Будем болеть за Хуанов и Педро, а Ивановых и Петровых не увидим, потому что «топовый» менеджмент наших клубов будет решать вопрос конкуренции именно таким путём, — сказал Валуев.

Ранее за отмену лимита на легионеров высказался главный тренер сборной России Валерий Карпин, публично не согласившийся в этом вопросе с президентом России Владимиром Путиным.

В Российской премьер-лиге действует лимит на легионеров — максимум восемь иностранцев в заявке клуба. Ограничения впервые ввели в 2005 году. Самого большого успеха сборная добилась в 2008-м, взяв бронзу на чемпионате Европы с игроками, которые воспитывались без лимита.