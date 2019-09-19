https://static.news.ru/photo/34616a06-db24-11e9-9529-fa163e074e61_660.jpg Фото: firo Sportphoto/ Jürgen Fromme/Global Look Press

Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы со счётом 5:1.

На 11-й минуте защитник «красно-синих» Игорь Дивеев с передачи Николы Влашича точным ударом головой пробил в левый угол Ренана дос Сантоса.

Однако на 48-й минуте полузащитник болгарской команды Вандерсон Кристалдо сравнивает счёт, пробив по центру ворот.

Через две минуты Йоди Лукоки увеличил разницу (2:1).

Ещё через две минуты на 52-й форвард Клаудио Кешеру точным ударом в левый угол сделал счёт 3:1. На 68-й нападающий реализовал момент и забил в правый угол (4:1), а на 73-й Кешеру переиграл голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, реализовав пенальти. 32-летний румынский игрок за 21 минуту забил три мяча.

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