Болельщик нанёс огнестрельное ранение тренеру во время футбольного матча
Михаил Потапов
Михаил Потапов
14:43, 02 ноября 2021
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Главный тренер аргентинского футбольного клуба «Ферро» Маурисио Ромеро получил огнестрельное ранение во время матча третьего дивизиона чемпионата страны с командой «Уракан». Об этом сообщает портал Sport Bible.
Во время матча часть фанатов выбежали на поле, началась потасовка. Один из болельщиков устроил стрельбу и попал в плечо Ромеро.
Argentina Third Division match between Huracan vs Ferro abandoned after gunshots from the stands. Ferro manager was shot in the shoulder, but was not badly injured. pic.twitter.com/InCjmRG732
Футболисты и арбитры убежали в подтрибунное помещение, забрав с собой упавшего на газон тренера. Игра была остановлена при счёте 3:1 в пользу «Уракана». Позже стало известно, что ранение Ромеро оказалось несерьёзным, его жизни ничего не угрожает.
16 октября футболисты «Спартака» и «Динамо» подрались во время матча 11-го тура Российской премьер-лиги. Потасовка разгорелась после грубого подката со стороны динамовца Арсена Захаряна под защитника «красно-белых» Максимилиано Кофрие.