Болельщик нанёс огнестрельное ранение тренеру во время футбольного матча

Главный тренер аргентинского футбольного клуба «Ферро» Маурисио Ромеро получил огнестрельное ранение во время матча третьего дивизиона чемпионата страны с командой «Уракан». Об этом сообщает портал Sport Bible.

Во время матча часть фанатов выбежали на поле, началась потасовка. Один из болельщиков устроил стрельбу и попал в плечо Ромеро.

Argentina Third Division match between Huracan vs Ferro abandoned after gunshots from the stands.

Ferro manager was shot in the shoulder, but was not badly injured. pic.twitter.com/InCjmRG732 — Gilles (@GrimandiTweetss) November 1, 2021

Футболисты и арбитры убежали в подтрибунное помещение, забрав с собой упавшего на газон тренера. Игра была остановлена при счёте 3:1 в пользу «Уракана». Позже стало известно, что ранение Ромеро оказалось несерьёзным, его жизни ничего не угрожает.

16 октября футболисты «Спартака» и «Динамо» подрались во время матча 11-го тура Российской премьер-лиги. Потасовка разгорелась после грубого подката со стороны динамовца Арсена Захаряна под защитника «красно-белых» Максимилиано Кофрие.