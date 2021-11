Болельщик нанёс огнестрельное ранение тренеру во время футбольного матча

Во время матча часть фанатов выбежали на поле, началась потасовка. Один из болельщиков устроил стрельбу и попал в плечо Ромеро.

Argentina Third Division match between Huracan vs Ferro abandoned after gunshots from the stands.

Ferro manager was shot in the shoulder, but was not badly injured. pic.twitter.com/InCjmRG732