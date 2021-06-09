Звёзды сошлись: кто выиграет Евро-2020

До старта Евро-2020 осталось три дня. Этот турнир ожидают с особым энтузиазмом, ведь футбола такого масштаба не было не два года, как в нормальной ситуации, а целых три. Праздник, как обычно, продлится целый месяц. Победителя предсказать сложнее, чем когда-либо из-за коррективов, которые может внести в составы коронавирус, но мы всё-таки попробуем.

Это будет серьёзный текст с претензией на аналитику, поэтому мы не будем говорить о том, что на Евро может победить сборная России. Она не может. Пессимизм перед стартом большого турнира — это нормально, он был и перед домашним чемпионатом мира, но в данном случае это намного ближе к реализму, чем к пессимизму. У подопечных Черчесова в разы больше шансов не выйти из группы, чем дойти даже до полуфинала. При всей непредсказуемости футбола в 2021 году.

Не победит на Евро и сборная Украины, за которую в России будет болеть очень много людей. Возможно, не большинство, но точно очень немалый процент. У подопечных Шевченко состав несоизмеримо сильнее российского, у них есть ребята топ-класса из лучших лиг мира: Зинченко, Малиновский, Ярмоленко. Есть мега-талантливые Забарный, Миколенко и Цыганков. Но даже они на победу на Евро не рассчитывают. Шевченко, в отличие от Черчесова, об этом даже не заикается.

А кто на Евро победить может? Мы назовём четыре команды, чьи шансы выше других. А в конце назовём одну, чтобы прогноз можно было засчитывать. Это будет очень далёкий от 100-процентной надёжности прогноз, но самый надёжный, который мы можем дать до старта турнира.

Тяжёлая артиллерия

В качестве фаворита номер один трудно выбрать кого-то, кроме чемпионов мира. Сборная Франции была на голову сильнее всех в России, а спустя три года она стала ещё мощнее. Канте — Погба — это лучшая связка игроков, которую можно себе представить в центре поля. Они порвали всех три года назад и сейчас спокойно сделают то же самое, если будут здоровы.

Мбаппе за три года превратился из супер-перспективного тинейджера в одного из лучших нападающих мира, который сам может решить любой матч. Может и сам, но в подмогу ему взяли опального Бензема, который и как бомбардир и как подносчик снарядов — настоящая элита. Карим провёл очередной прекрасный сезон за «Реал» и голоден до побед в сборной. А если у него не получится влиться в сыгранный состав, никто не мешает Дешаму выпустить Жиру, который в сборной всегда играет лучше, чем в клубах.

Словом, состав сборной Франции настолько хорош, что каждый их футболист был бы основным в любой другой сборной. Там есть полное понимание, кто чем занимается на поле. Самым сложным, как ни странно, будет выйти из группы. Там им предстоит играть, возможно, с самыми сильными соперниками на всём турнире. Полуфинал и финал может быть легче группы, ведь в первых же матчах трёхцветных ждут немцы и португальцы. Ещё венгры. Вот уж кому не повезло с группой.

Когда, если не сейчас

Здесь будут плохие новости для сборной России. Фаворитом номер два мы считаем сборную Бельгии. 2021 год — лучший и возможно, последний шанс для их золотого поколения взять титул. Бельгийцы уже несколько лет занимают первое место в рейтинге ФИФА, они с лёгкостью громят всех в отборах, на больших турнирах также проходят в большие стадии (полуфинал на ЧМ-2018) и сейчас готовы выйти в финал как никогда прежде.

Если Кевин де Брёйне восстановится от травмы лица, полученной в финале Лиги чемпионов, то сборная Бельгии может стать слишком опасной для всех, включая французов. Их полузащита образца 2018 года, плюс Тилеманс — это топ-уровень. Лукаку — в пятёрке лучших форвардов мира. Если они сыграют в свою силу, за сборную России может быть очень неловко. И не только за неё.

Главное — у бельгийцев, в отличие от 2014 и 2016 годов, есть классный тренер. Роберто Мартинес сделал из группы элитных игроков команду, которая начнёт Евро одним из главных фаворитов.

За себя и за тех парней

EnglandTeam/facebook.com

Следующая в списке фаворитов — сборная Англии. Скептики здесь могут улыбнуться и сказать: они на каждый турнир приезжают фаворитами и никогда не выходят даже в финал. Это правда, но именно сейчас у них состав слишком мощный, чтобы не восприниматься всерьёз. К тому же, сейчас у них есть тренер, который понимает, что с этими игроками нужно делать. Во всяком случае, так кажется со стороны.

Нынешняя сборная Англии — команда почти без слабых мест. Разве что можно считать слабым центр защиты, где будет не хватать травмированного Джо Гомеса. Играть будут, скорее всего, Магуайр и Стоунс, которых не назовёшь новыми Терри и Фердинандом. В остальном состав почти идеальный. Даже слишком хороший: у Саутгейта будут проблемы с выбором, кого ставить в основу, потому что в полузащите и атаке — переизбыток игроков экстра-класса.

Такого не было даже в предыдущем золотом поколении: там были Лэмпард, Джеррард, Скоулз и Бекхэм, в атаке Руни и Оуэн, а сейчас разнообразия побольше. В центре можно играть опытными Хендерсоном и Стерлингом, а можно молодыми Фоденом и Райсом, без потери качества. Атака — это вообще за пределами разумного: четвёрка Кейн, Рэшфорд, Санчо, Маунт выглядит оптимальной, но в запасе тогда останутся ребята вроде Грилиша и Калверта-Льюина, проведшие несколько шикарных сезонов подряд.

Словом, Евро-2020 и ЧМ-2022 — два турнира, где ожидания от англичан будут максимально высокими, и у них есть все предпосылки, чтобы их оправдать.

Великих не списывают

Последний из четырёх главных фаворитов — сборная Португалии. Опять же, из-за состава и тренера. Команда Фернанду Сантуша и Криштиану Роналду — действующий чемпион Европы, который за прошедшие пять лет немного обновился и стал сильнее. В частности из-за того, что ребята вроде Бруну Фернандеша и Бернарду Сильвы вышли на новый уровень. Плюс, появился качественный молодняк в лице Жоау Феликса (в атаке) и Рубена Диаша (в защите).

Португальцы, если найдут мотивацию идти за вторым кубком чемпионов Европы подряд, могут вполне пройти весь путь. Многое будет зависеть от формы Криштиану и от того, какие пасы на него будут раздавать Бруну, Бернарду и компания. Если механизм будет работать, Португалию практически не остановить.

Если же делать точный прогноз, то пусть он будет таким: Евро выиграет сборная Франции. Они просто сильнее всех по составу и ожидаемому результату. Это самый очевидный выбор.