Бельгия окончательно остановила футбольный чемпионат

https://static.news.ru/photo/d41a1bb8-74f5-11ea-8869-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Бельгии приняли решение досрочно завершить чемпионат страны по футболу. Победителем признана команда «Брюгге».

Второе место у «Гента», который получил путёвку в отборочный этап Лиги чемпионов. Также напрямую в групповую стадию Лиги Европы попадёт «Шарлеруа», сообщает NLN.

Окончательная остановка футбольного чемпионата — первый случай в Европе. Национальные чемпионаты других стран временно приостановлены и ждут восстановления сезона.

NEWS.ru писал, что все футбольные соревнования в России временно приостановлены. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков. Старт нового сезона состоится в середине августа или середине сентября.

Всего в мире коронавирусом заразились более 937 тысяч человек. Свыше 194 тысяч выписаны из больниц, скончались более 47 тысяч.

В России инфицированы 3548 человек, излечились 230 пациентов, умерли 30. В Москве число заболевших достигло 2475 случаев, 140 пациентов излечились, 19 умерли.