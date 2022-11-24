Бельгия обыграла Канаду на старте ЧМ-2022 по футболу Бельгия выиграла у Канады на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Сборная Бельгии выиграла у команды Канады на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 44-й минуте забил форвард Миши Батшуаи, выступающий за турецкий «Фенербахче». При этом за матч бельгийцы нанесли девять ударов по воротам соперника, а канадцы — 22.

Сборная Бельгии с тремя очками возглавила группу F, в другом матче квартета сборные Хорватии и Марокко сыграли вничью 0:0.

Ранее сегодня, 23 ноября, сборная Испании со счетом 7:0 разгромила Коста-Рику. Их соперники по группе E — Япония обыграла Германию со счетом 2:1.

Накануне случилась еще одна сенсация: сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2. После первого тайма фавориты также вели 1:0 после гола с пенальти (отличился Лионель Месси), но пропустили два мяча после перерыва.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это первый мундиаль, который принимает арабская страна. ЧМ проходит в зимнее время в середине европейского футбольного сезона.