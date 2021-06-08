Бельгийский вратарь перепутал Россию с Белоруссией

https://static.news.ru/photo/610ca666-c839-11eb-8ba7-96000091f725_660.jpg Жан-Мари Пфафф Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON, via ww/GLOBAL LOOK PRESS

Бельгийский вратарь Жан-Мари Пфафф, выступавший за национальную команду своей страны на Евро-1980 и чемпионате мира — 1986, перепутал сборные России и Белоруссии. Слова 67-летнего экс-спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

Меня очень удивил результат последнего матча между нами. 8:0 — это очень крупно. Я не мог поверить. Чувствовалось, что командной игры нет, дисциплина очень плохая. Если вы забываете об обороне против Бельгии, вас ждут серьёзные неприятности... 8:0? А, простите! Я перепутал! Да, это была игра с Белоруссией. А как мы с вами провели последнюю встречу? — сказал Пфафф.

Ему напомнили, что в последней встрече между Россией и Бельгией счёт был 1:4 в пользу последних.

Да, это как раз отборочный турнир Евро-2020. Но хотя я и ошибся, сказанное относится и к России: у Бельгии очень быстрые и техничные ребята, с ней нельзя играть в открытый футбол. Но думаю, в вашей команде это понимают, — добавил вратарь.

Сборная Бельгии сыграет с Россией 12 июня в Санкт-Петербурге, это будет матч первого тура Евро-2020. Также в группе В выступят команды Дании и Финляндии.

Встречи подопечных Станислава Черчесова с Финляндией и Данией состоятся 16 июня в Санкт-Петербурге и 21 июня в Копенгагене соответственно.

Ранее Дания приняла решение о недопуске российских болельщиков в Копенгаген на матч чемпионата Европы. Это решение связано с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса.