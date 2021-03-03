Жена Мамаева опровергла информацию о попытке суицида

https://static.news.ru/photo/147bed76-7c3e-11eb-9469-96000091f725_660.jpg Алана Мамаева Фото: alana_mamaeva/instagram.com

32-летняя супруга футболиста Павла Мамаева Алана опровергла сообщения о своей госпитализации. Девушка пояснила, что у неё всё хорошо и она находится дома. Сообщения о суициде оказались фейком.

Я так просто... забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы, что ль? — рассказала Алана Мамаева Life.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Мамаева якобы пыталась свести счёты с жизнью и была найдена без сознания. Утверждалось, что девушка рассказала знакомым о попытке суицида, а затем перестала выходить на связь.

Несколько дней назад девушка выложила в социальных сетях несколько постов о том, что её муж Павел изменил ей во время сборов в Испании. В сторис Instagram Алана опубликовала фотографию испанского удостоверения личности 29-летней Ирен. Именно с ней футболист предавался любовным утехам. Алана пояснила, что данные разлучницы ей сообщили некоторые источники.

Мамаева отметила, что супруг вновь начал ей изменять и думал, что в Испании никто об этом не узнает. Она саркастически поблагодарила футбольный клуб «Ростов» за сборы в этой европейской стране. Алана рассказывала о похождениях своего мужа ещё в 2018 году. Тогда пара решила сохранить семью ради детей.

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