«Барселона» подтвердила увольнение главного тренера Сетьена

Испанский футбольный клуб «Барселона» объявил о том, что Кике Сетьен уволен с поста главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба каталонцев.
При этом в клубе
14 августа «Барселона» проиграла германской «Баварии» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счётом 2:8. В испанском первенстве каталонцы заняли второе место и уступили первое место мадридскому «Реалу». В четвертьфинале Кубка страны «Барселона» проиграла «Атлетико».
В «Барселоне» Сетьен проработал с января 2020 года, на посту главного тренера он сменил Эрнесто Вальверде.
Как писал NEWS.ru, ранее Российский футбольный союз (РФС) отстранил судью Василия Казарцева.
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