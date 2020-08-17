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Футбол

«Барселона» подтвердила увольнение главного тренера Сетьена

21:46, 17 августа 2020
Фото: twitter.com/qsetien

Испанский футбольный клуб «Барселона» объявил о том, что Кике Сетьен уволен с поста главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба каталонцев.

При этом в клубе пообещали, что имя нового наставника будет известно болельщикам уже через несколько дней.

14 августа «Барселона» проиграла германской «Баварии» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счётом 2:8. В испанском первенстве каталонцы заняли второе место и уступили первое место мадридскому «Реалу». В четвертьфинале Кубка страны «Барселона» проиграла «Атлетико».

В «Барселоне» Сетьен проработал с января 2020 года, на посту главного тренера он сменил Эрнесто Вальверде.

Как писал NEWS.ru, ранее Российский футбольный союз (РФС) отстранил судью Василия Казарцева. 

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