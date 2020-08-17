«Барселона» подтвердила увольнение главного тренера Сетьена

https://static.news.ru/photo/13437518-e0bd-11ea-9a59-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/qsetien

Испанский футбольный клуб «Барселона» объявил о том, что Кике Сетьен уволен с поста главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба каталонцев.

При этом в клубе пообещали , что имя нового наставника будет известно болельщикам уже через несколько дней.

14 августа «Барселона» проиграла германской «Баварии» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счётом 2:8. В испанском первенстве каталонцы заняли второе место и уступили первое место мадридскому «Реалу». В четвертьфинале Кубка страны «Барселона» проиграла «Атлетико».

В «Барселоне» Сетьен проработал с января 2020 года, на посту главного тренера он сменил Эрнесто Вальверде.

Как писал NEWS.ru, ранее Российский футбольный союз (РФС) отстранил судью Василия Казарцева.