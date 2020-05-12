«Барселона», «Интер» и «Манчестер Сити» готовят сделку

https://static.news.ru/photo/21a0d7cc-9473-11ea-a7e2-fa163e074e61_660.jpg Лаутаро Мартинес Фото: Lm/Matteo Papini / Ipa/Global look Press

Испанский клуб не оставляет попытки подписать аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса, который сейчас играет за миланский футбольный клуб «Интер». Об этом узнали журналисты из Corriere dello Sport.

По данным СМИ, каталонцы готовы к трёхстороннему трансферу. В нём задействуют также защитника «Барселоны» Нелсона Семеду и игрока из обороны «Манчестер Сити» Жоао Кансело.

В публикации отмечается, что Семеду перейдёт в английский клуб, а тот передаст «Интеру» Кансело. При этом «Барселона» рассчитывает, что таким образом «Интер» согласиться снизить цену на Мартинеса.

Как отмечает автор публикации, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть Семеду у себя в команде. Сам Кансело ранее играл за «Интер» и, скорее всего, не будет против того, чтобы вернуться в Серию А.

Ранее NEWS.ru писал, что сезон РПЛ могут доиграть, но решение об этом отложат до конца мая.