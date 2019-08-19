Атакующий хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу (2:1) своей команды над ЦСКА в столичном дерби, состоявшемся в понедельник вечером на «Открытие Арене» в Тушино.

— Эмоции после игры самые позитивные, — сказал Бакаев. — Всё-таки победа, причём тяжёлая и важная.

— В первом тайме ЦСКА смотрелся лучше. За счёт чего удалось перевернуть игры после перерыва?

— В первую очередь, за счёт установки тренера — он нас правильно настроил в перерыве. Настрой у нас был сумасшедший, но четыре матча за десять дней — это очень тяжело, и это сказывалось на нашей игре. Тренер сказал: «Ещё, ещё, давайте-давайте, через не могу!». Вышли и заслуженно победили, потому что фактически мы контролировали весь второй тайм, создавали моменты, бежали.

— Ближе к концовке встречи поле заволокло дымом от петард, и судья даже остановил игру. Вам это мешало?

— Нам — нет, но арбитр сказал, что он мешает системе VAR.

— Пауза могла выбить из колеи? Тяжело было после неё возвращаться в игру?

— Да нет, вообще без разницы было. Нам не до дыма было, если честно.

— Может быть, дым «Спартаку» даже помог, потому что ЦСКА только что сравнял счёт и был готов атаковать дальше, а ваша команда забила победный мяч как раз после паузы?

— Кто знает, может, и помог. А может быть, без этой паузы мы ещё больше забили бы.

— В этом дерби забивали одни защитники: дубль сделал спартаковец Самюэль Жиго, у «армейцев» отличился Марио Фернандес. Чем это объяснить?

Марио Фернандес Сергей Булкин/News.ru

— Это никак не объяснить. Стандартные положения, контратака — Жиго хорошо её начал, мы с Шюррле её разогнали, Андре великолепно «положил» мяч на голову Самюэлю, и тот исполнил. Спасибо Жиго!

— Отрабатываете такие эпизоды на тренировках или получилось спонтанно?

— Скорее спонтанно. Самюэль рискнул, агрессивно побежал в контратаку, и его за это Бог вознаградил.

— Вам не обидно, что защитник Жиго с тремя забитыми мячами обошёл вас в споре бомбардиров?

— Да вообще не обидно — мы же в дерби победили! А голы у меня ещё будут.

— Жиго вообще сумасшедший матч провёл, не только забив два мяча, но и отпахав в обороне, согласны?

— Полностью согласен! Думаю, вся центральная ось «Спартака» провела фантастический матч. Ну и Жиго, само собой: два мяча в дерби — это фантастика!

— Может, тренерскому штабу «красно-белых» следует постоянно ставить француза вперёд, в атаку?

— Ну, видите, он успевает и в защите, и в атаке. Так что ему там самое место.