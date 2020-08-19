Авторитет: cтанет ли Рональд Куман спасением для «Барселоны»

После разгромных 2:8 от «Баварии» в четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов было очевидно, что Кике Сетьен не задержится в «Барселоне». Так и произошло. В ночь с 16 на 17 августа он был уволен из каталонской команды. Несколько дней в СМИ активно велись разговоры о ряде специалистов, которые могут возглавить «Барселону», в итоге выбор пал на Рональда Кумана. Голландец во второй раз возвращается в родную команду уже в статусе главного тренера. Сможет ли некогда важнейший игрок «Барселоны» вытащить из затяжного кризиса «сине-гранатовых» — разбирается NEWS.ru.

«Барселона» как мечта

То, что «Барселона» занимает отдельное место в сердце нидерландского специалиста, было известно давно. Рональд Куман неоднократно заявлял, что мечтает когда-нибудь возглавить каталонскую команду. Оно и понятно. Куман провёл в «Барселоне» шесть лучших лет в своей футбольной карьере (с 1989-го по 1995 год). Он был ключевым игроком в системе Йохана Кройфа. Причём голландский футболист был полезен как в обороне, так и в атаке команды. Именно он до 14 июня 2020 года являлся самым забивным защитником в Ла Лиге (испанский чемпионат). Его достижение в 67 голов повторил несколько месяцев назад защитник «Реал Мадрид» Серхио Рамос. С «сине-гранатовыми» Куман завоевал практически все значимые футбольные награды: стал четыре раза чемпионом Испании, три раза взял Суперкубок страны и по разу добился победы в Кубке Испании, Кубке чемпионов УЕФА (нынешняя Лига чемпионов) и Суперкубке УЕФА.

Закончив карьеру игрока в «Барселоне», Куман уже спустя три года вернулся в команду: в 1998 году он вошёл в тренерский штаб «сине-гранатовых» с Луи ван Галом. Это были первые тренерские шаги голландского специалиста, но долго сидеть под крылом Ван Гала он не стал. Проведя два года в новом для себя статусе в стане «Барселоны», Куман отправился в самостоятельное плавание. Однако уже тогда он знал, что когда-нибудь ещё вернётся в родную команду.

Стоит отметить, что в каталонском клубе тоже не забывали о Кумане. Так и или иначе «Барселона» всегда держала связь с голландским специалистом, но особенно активно началась работа по вопросу сотрудничества зимой прошлого года. Уже в январе 2020 года Куман мог заступить на должность вместо Сетьена, но тренер отказал тогда каталонцам, а впоследствии объяснил свою позицию следующим образом.

Рональд Куман Peter Schatz/Global Look Press

Мне звонили из «Барселоны», но я дал слово сборной Голландии, с которой должен сыграть на чемпионате Европы-2020 (перенесён на 2021 год из-за коронавируса. — NEWS.ru). Сейчас сборная у меня в приоритете. Что будет дальше — никто не знает. В моём контракте есть пункт, позволяющий уйти из сборной после Евро, но сейчас не время об этом думать, поскольку меня правда всё устраивает на моём посту. Все знают, что тренировать «Барсу» — моя мечта. Будем надеяться, что у меня ещё будет такой шанс, — сказал Куман.

Это высказывание прозвучало в апреле, а уже в августе голландец принял «Барселону». Вряд ли за этот небольшой промежуток времени его отношение к национальной сборной изменилось. Однако ситуация в «Барселоне» значительно усложнилась, команду нужно было спасать здесь и сейчас. Если бы Рональд отказал и на этот раз, то следующего предложения, возможно, голландец бы просто-напросто уже не дождался.

Совершенно очевидно, что нынешний настрой каталонцев был намного серьёзнее. И информация о том, что «Барселоне» придётся заплатить Федерации футбола Нидерландов €4–5 млн (такая сумма прописана в его контракте со сборной Нидерландов в качестве неустойки) за «похищение» Рональда, только подтверждает это утверждение.

Куман — это барселонское прошлое, титулы и легендарный статус. Последний опыт показал, что ноунеймы вроде Кике Сетьена не способны завоевать уважение у таких глыб мирового футбола, как Месси и Ко. «Барселоне» нужен авторитетный наставник. Рональд Куман как раз к таковым относится, даже больше: авторитетнее специалиста для «сине-гранатовых» сейчас было бы тяжело придумать.

Куман спас сборную Голландии. Спасёт и «Барселону»?

Но статус — это не единственная вещь, на которую необходимо обратить внимание. Куман — человек с большим тренерским опытом. За 20 с лишним лет в качестве футбольного коуча он попробовал себя во многих лигах (Нидерланды, Португалия, Испания, Англия) и завоевал немало титулов. Однако особенно удачной выдалась работа на родине. Он дважды привёл «Аякс» к чемпионству, брал Кубок и Суперкубок с командой. И даже на европейской арене он сумел отличиться с молодым составом из Амстердама: «Аякс» дошёл с Куманом до четвертьфинала Лиги чемпионов (сезон-2004/05).

Затем Куман помог взять чемпионство ПСВ (сезон-2006/07). Следующий же его удачный опыт работы на родине был связан с «Фейеноордом» (2011–2014). Ему удалось вдохнуть в команду новую жизнь. Под руководством Кумана клуб из Роттердама впервые за шесть лет попал в тройку призёров чемпионата Нидерландов. Если брать более свежие страницы из тренерской истории Кумана, то стоит обратить внимание на его сотрудничество с национальной сборной. Ему понадобилось только два года, чтобы до неузнаваемости преобразить национальную команду (вступил в должность в 2018 году). Сборная Нидерландов, которая на чемпионате мира 2018 года не смогла выйти из группы, уже летом следующего года в финале Лиги наций противостояла Португалии и имела все шансы выиграть титул. Такую же качественную антикризисную работу стремятся увидеть и в «Барселоне».

Рональд Куман Robert Michael/Global Look Press

Френки де Йонг и акцент на академию

В преображённой сборной Нидерландов Кумана большую роль играл такой футболист, как Френки де Йонг. Полузащитник, который перебрался из «Аякса» в «Барселону» в июне 2019 года (официальное приобретение случилось в январе 2019-го), долгое время не мог найти себе место в составе великого клуба. При Эрнесто Вальверде, который возглавлял «Барселону» до Сетьена, нидерландский полузащитник был практически не заметен. Лишь с приходом Кике футболист стал более активно проявлять себя. Очевидно, что с Куманом, который прекрасно знает молодого игрока и понимает, в какой позиции он будет проявлять все свои сильные качества по максимуму, полузащитник получит ещё больше доверия и, возможно, уже окончательно сумеет заявить о себе.

Френки де Йонг. Mutsu Kawamori/Global Look Press

Но де Йонг — не единственный футболист, на которого «Барселона» Кумана будет делать акцент (Месси мы не рассматриваем, ибо на нём акцент делается в любой ситуации). Совершенно точно Рональд будет внедрять в основной состав ребят из академии. Откуда такая уверенность? Во-первых, он из Нидерландов, то есть из страны, где молодые футболисты всегда в приоритете. Во-вторых, посмотрите на высказывание Кумана в интервью Esport3 в январе 2019-го по поводу того, чего не хватает «сине-гранатовым».

Я всегда сторонник игры с "домашними" людьми, потому что они знают, как играет «Барселона». Я не знаю, каков базовый уровень молодых футболистов «Барселоны», но всегда нужно смотреть сначала на своих, а потом лишь на чужих. Мы голландцы, мы не боимся ставить молодых людей, мы привыкли. Я всегда говорю, что когда у меня есть 30-летний и 22-летний футболист с той же производительностью, то я ставлю 22-летнего, потому что это будущее, — отметил он.

Ложка дёгтя

Может для кого-то будет новостью, но проблемы «Барселоны» заключались не только и не столько в тренере. Болельщики да и многие футболисты клуба имеют натянутые отношения с руководством. Конечно, пригласив легенду «сине-гранатовых» на должность главного тренера, президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу на какое-то время сможет сгладить острые углы, но и это не гарантирует ему светлое будущее в «Барселоне».

В следующем году должны состояться выборы нового президента. Новым руководителем станет или человек от Бартомеу, или его главный оппозиционер Виктор Фонт. Все эти перемены и нестабильная обстановка могут не лучшим образом отразиться на работе Кумана. Фонт, например, уже в открытую заявляет, что если он станет президентом, то Рональд уйдёт.

Очевидно, что в такой ситуации голландцу нужно будет проявить не только сильные тренерские качества, но и несгибаемый характер. В противном случае и он ненадолго задержится в «Барселоне».