Артём Дзюба впервые высказался о ситуации на Украине

Форвард «Зенита» Артём Дзюба в Instagram заявил, что он против какой-либо войны, потому что это всегда страшно. Он отметил, что не поддерживает дискриминацию, с которой столкнулись российские спортсмены, двойные стандарты и человеческую агрессию. По его словам, сейчас на россиян выливается очень много желчи и злости. В том числе от людей, которым Россия дала очень многое.

Я против любой войны. Война — это страшно. Но я также против человеческой агрессии и ненависти, которая с каждым днём приобретает какие-то запредельные масштабы, — написал футболист.

Также футболист отметил, что он негативно относится к дискриминации и двойным стандартам. Он задаётся вопросом, почему все забыли о слогане «Спорт вне политики», когда дело коснулось россиян. Кроме того, он обратился к украинским футболистам, которые гневно обратились к нему некоторое время назад из-за ситуации на Украине.

Некоторым коллегишкам по цеху, которые сидят на попе в особняках в Англии и говорят гадости: нас это не может оскорбить, мы все понимаем! Всем мира и добра! — добавил он.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко записал видео в Instagram, на котором обратился к российским футболистам. Спортсмен призвал игроков сборной России выступить против военных действий на Украине.