Аршавина повысили в должности в «Зените»

Директор департамента по развитию молодёжного футбола петербургского ФК «Зенит» Андрей Аршавин назначен на пост заместителя генерального директора клуба, сообщил гендиректор петербуржцев Александр Медведев, передаёт ТАСС. В новой должности он займётся повышением эффективности работы вертикали молодёжного и детско-юношеского футбола. Аршавин играл за «Зенит» с 1999-го по 2008-й и с 2012-го по 2015-й годы.

Функционал Андрея Аршавина на должности директора департамента по развитию молодёжного футбола был достаточно широким — учитывая интенсивное развитие молодёжного футбола и значимость этого направления для футбольного клуба «Зенит», совет директоров принял решение поднять должность Аршавина в статусе, — заявил Медведев.

Отмечается, что на новом посту он по-прежнему будет отвечать за повышение эффективности функционирования вертикали молодёжного футбола и взращивание юных спортсменов для попадания в основную команду.

Аршавин занял пост директора департамента по развитию молодёжного футбола в «Зените» в августе 2020 года. В годы игровой карьеры он выступал за команду в 1999–2008-м и 2012–2015-м годах, став с ней трёхкратным чемпионом России, обладателем суперкубка, победителем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Зенит» взял на сбор, который продлится до 25 января, защитника из Казахстана. Речь идёт о 22-летнем игроке «Кайрата» Нуралы Алипе. Его контракт с «Кайратом» истекает в следующем году, а отступные в нём — $5 млн. В свою очередь Transfermarkt оценивает Алипа в €1,7 млн, что делает его самым дорогим казахским футболистом, играющим в местном чемпионате.

За «Кайрат» выступали бывшие игроки «Зенита» Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук.