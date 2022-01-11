«Зенит» взял на сбор защитника из Казахстана

Защитник «Кайрата» Нуралы Алип отправится на сбор «Зенита», который стартует 13 января и продлится до 25 числа. Первый тренер футболиста Ержан Джамбиров отметил, что пока речь идет только о просмотре Алипа, сообщает metaratings.ru.

Также в инстаграме оказалось выложено официальное письмо от «Зенита» на имя гендиректора «Кайрата» Марата Баймуханова с просьбой отпустить футболиста.

22-летний Алип является игроком основы своего клуба и сборной Казахстана. Он выступает на позиции центрального защитника. Его контракт с «Кайратом» истекает в следующем году, а отступные в нем — 5 миллионов долларов. В свою очередь Transfermarkt оценивает Алипа в 1,7 миллиона евро. Он — самый дорогой казахский футболист, играющий в местном чемпионате.

В «Зените» на позиции Алипа выступают три игрока: Дмитрий Чистяков, Анатолий Тимощук и Деян Ловрен. Кроме того, у петербургского клуба есть 19-летний Данила Хотулев, но в нынешнем сезоне он провёл только одну минуту за клуб.

Отметим, что за «Кайрат» выступали бывшие игроки «Зенита» Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук. В последнем сезоне Нуралы Алип провел 25 матчей в чемпионате Казахстана, не отметившись результативными действиями.

10 января стало известно, что нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев перешёл в санкт-петербургский «Зенит».