«Зенит» взял на сбор защитника из Казахстана

«Зенит» взял на сбор защитника из Казахстана22-летний футболист будет тренироваться с российской командой в Дубае.
Защитник «Кайрата» Нуралы Алип отправится на сбор «Зенита», который стартует 13 января и продлится до 25 числа. Первый тренер футболиста Ержан Джамбиров отметил, что пока речь идет только о просмотре Алипа,
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22-летний Алип является игроком основы своего клуба и сборной Казахстана. Он выступает на позиции центрального защитника. Его контракт с «Кайратом» истекает в следующем году, а отступные в нем — 5 миллионов долларов. В свою очередь Transfermarkt оценивает Алипа в 1,7 миллиона евро. Он — самый дорогой казахский футболист, играющий в местном чемпионате.
В «Зените» на позиции Алипа выступают три игрока: Дмитрий Чистяков, Анатолий Тимощук и Деян Ловрен. Кроме того, у петербургского клуба есть 19-летний Данила Хотулев, но в нынешнем сезоне он провёл только одну минуту за клуб.
Отметим, что за «Кайрат» выступали бывшие игроки «Зенита» Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук. В последнем сезоне Нуралы Алип провел 25 матчей в чемпионате Казахстана, не отметившись результативными действиями.
10 января стало известно, что нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев перешёл в санкт-петербургский «Зенит».