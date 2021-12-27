Аршавин оценил шансы России выйти на чемпионат мира по футболу

Бывший футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин оценил шансы сборной России выйти на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Для этого подопечным Валерия Карпина нужно будет дома обыграть команды Польши и победителя матча Швеция — Чехия, слова экс-форварда приводит «Спорт-Экспресс».

Ничего особенного в ней нет. Польша и Польша — играя в «Лужниках», мы вполне можем их проходить. А второй матч выиграть за счёт эмоций и желания поехать на чемпионат мира. Шансы у нас есть, главное — ими правильно распорядиться, — сказал Аршавин.

Он добавил, что лидерами команды сейчас являются защитник Георгий Джикия из «Спартака» и полузащитник Дмитрий Баринов из «Локомотива».

22 декабря нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, что не против вернуться в состав сборной России по футболу.

Дзюба дебютировал за сборную России по футболу 11 ноября 2011 года в товарищеском матче с командой Греции. Впоследствии он ещё 54 раза выходил на поле в футболке национальной команды, записал на свой счёт 30 голов и 16 результативных передач. После чемпионата Европы Дзюба ни разу не оказался в окончательной заявке сборной России на матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. При этом новоиспечённый главный тренер Валерий Карпин включал форварда в расширенный список и лично общался с ним относительно выступлений за команду.