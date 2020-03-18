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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал тульский "Арсенал" за появление баннера с надписью про космонавта Валентину Терешкову в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина" (0:1).

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что клуб был оштрафован, так как баннер не был согласован, передаёт ТАСС.

Ранее КДК РФС огласил наказание для игроков «Тамбова» и самарских «Крыльев Советов» за потасовку на матче 22-го тура молодёжного первенства России, который был остановлен на 83-й минуте, писал NEWS.ru.