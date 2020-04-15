«Армавир» снялся с чемпионата Футбольной национальной лиги

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Клуб «Армавир» снялся с первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), заявил президент клуба Валентин Климко.

Вынужден сообщить, что в связи с тем, что ФК «Армавир» не может выполнить все условия лицензирования на сезон 2020/2021, включая аттестацию академии, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения Первенства ФНЛ, Джеван Крикорович Челоянц принял решение снять ФК «Армавир» с Первенства ФНЛ, — заявил президент, слова которого приводит пресс-служба клуба.

По словам Климко, клуб существует на пожертвования, вносимые Челоянцем. Директор команды отметил, что за пять сезонов у «Армавира» появилась инфраструктура, построенная на деньги Челоянца, а также на средства Олега Мкртчана.