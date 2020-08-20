Арбитр обвинил футболиста Широкова в покушении на убийство

https://static.news.ru/photo/8d80641c-e388-11ea-b2c3-fa163e074e61_660.jpg Роман Широков Фото: shirokovrn/instagram.com

Судья любительского турнира по футболу Никита Данченков обвинил футболиста Романа Широкова в покушении на убийство после того, как тот напал на него во время матча.

Об этом сообщил адвокат арбитра Александр Островский в эфире радиостанции «Москва FM». По его словам, он и его коллега проанализировали видеозаписи случившегося и пришли к выводу, что действия Широкова следует квалифицировать как покушение на убийство из хулиганских побуждений.

10 августа в ходе матча любительского турнира Данченков показал Широкову красную карточку. В ответ футболист начал угрожать судье, после чего напал на него, повалил на землю и ударил ногой. В результате арбитра госпитализировали, ему наложили несколько швов. Данченков написал заявление в полицию, требуя привлечь Широкова к ответственности по статье о покушении на убийство из хулиганских побуждений.

Потому что иначе как попыткой убийства удар футболиста страшной силы, который, так сказать, может просто голову разбить на части, удар по голове. Слава богу, что наш арбитр смог прикрыться рукой, —пояснил адвокат пострадавшего.

Он добавил, что, кроме того, Широков должен быть привлечён к административной ответственности за оскорбление и хулиганство.

Статья очень большая и серьезная. 105-я статья через 30-ю— покушение на убийство. Реально не может такого быть, но вообще — от 20 лет. Реально — это может быть десять, — заявил Островский.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший нападающий футбольного клуба «Спартак» Валерий Масалитин прокомментировал инцидент с участием бывшего капитана сборной России Романа Широкова, который избил арбитра в матче любительского турнира. По словам эксперта, так как действия происходят на футбольном матче, то должно быть административное наказание в виде штрафа, возмещение морального ущерба.