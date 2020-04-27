АПЛ хочет разрешить клубам делать по пять замен за матч

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Руководство Английской премьер-лиги позволит командам проводить в играх по пять замен после возобновления сезона, который приостановлен в связи с распространением инфекции коронавируса.

Такое решение связано с физической подготовкой спортсменов, которые после возвращения к проведению матчей будут находиться не в лучшей форме, что может повысить риск получения травм, сообщает The Sun.

Ранее с таким предложением выступила Международная федерация футбола (ФИФА).

Сезон АПЛ приостановлен с 13 марта. По данным на 27 апреля по всему миру заразились более 2,9 млн человек, среди которых свыше 206 тысяч умерли, более 865 тысяч выздоровели.

Футболистам в Италии в начале мая разрешат проводить индивидуальные тренировки, писал NEWS.ru.