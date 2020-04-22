«Анжи» стал первым в рейтинге худших клубов, которые провели ужасное лето

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Журнал FourFourTwo составил рейтинг из десяти случаев в мировом футболе, когда клубы проводили ужасное лето.

На первом месте в рейтинге оказался махачкалинский клуб «Анжи»: в сезоне-2013/14 команду покинули Самуэль Это'О, Виллиан, Александр Кокорин, Олег Шатов, Лассана Диарра, Кристофер Самба и многие другие игроки.

На втором месте оказался тренер Рене Меленстен, который успел проработать наставником «Анжи» лишь 18 дней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 19-летний нападающий юношеской сборной России по футболу Гамид Агаларов перешёл из махачкалинского «Анжи» в «Зенит» из Санкт-Петербурга. Его рыночная трансферная стоимость оценивается в €300 тысяч. Отцом Гамида является известный в прошлом футболист Руслан Агаларов.