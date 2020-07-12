Футбол

Андронов назвал имя судьи, которого могут подозревать в незаконных ставках

15:30, 12 июля 2020
Фото: Официальный сайт футбольного клуба «Спартак» (Москва)

Спортивный журналист Алексей Андронов прокомментировал информацию о том, что один из судей последнего матча «Спартака» причастен к игре на тотализаторе.

Всё больше ходит слухов о том, что этим арбитром является Сергей Лапочкин-младший. Если это окажется правдой, то это будет очень неприятный удар по российскому судейству, — написал Андронов в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско стал жертвой мошенников, отдав им почти 250 тысяч рублей. Специалисту с незнакомого номера якобы от сотрудника клуба пришло СМС-сообщение с просьбой перевести деньги «на срочное лечение родственника». Позже оказалось, что никто из сотрудников «Спартака» не просил денег у Тедеско, писал NEWS.ru.

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