Андронов назвал имя судьи, которого могут подозревать в незаконных ставках

Фото: Официальный сайт футбольного клуба «Спартак» (Москва)

Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов рассказал о том, что в команде не спешат назначать нового генерального директора вместо ушедшего в московский «Спартак» Шамиля Газизова.

Пока врио назначен Ринат Шайбеков, посмотрим, как будет дальше, — цитирует Мурзагулова РИА Новости. Как писал NEWS.ru, новым генеральным директором футбольного клуба «Спартак» стал Шамиль Газизов. Он занимал аналогичную должность...