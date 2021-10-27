Андрея Тихонова дисквалифицировали в Казахстане на два года за дермаш

Бывший футболист сборной России, главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов получил двухлетнюю дисквалификацию за демарш во время матча чемпионата Казахстана с «Кайратом». Об этом сообщает сайт Казахстанской федерации футбола.

Причина такого решения заключается в том, что в конце первого тайма «Астана» в полном составе покинула поле и отправилась в подтрибунное помещение в знак несогласия с решениями судьи.

Сам российский специалист уже заявил о том, что не был инициатором такого решения. Позже футболисты вернулись на поле и матч был продолжен.

Встреча прошла 25 октября, «Кайрат» обыграл «Астану» на выезде со счётом 1:0.

Тихонов был назначен главным тренером «Астаны» в октябре 2020 года. В текщуем сезоне клуб идёт вторым в чемпионате «Казахстана» после 25 туров, на два очка отставая от лидера.