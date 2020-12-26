Американский телеканал прокомментировал пение Леонида Слуцкого

Фото: Скрин с видео FC Rubin Kazan/youtube.com

Бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артём Милевский рассказал, что любит попить пива после матчей.

Отвечая на вопрос об отличиях нынешнего поколения игроков, спортсмен отметил, что они не пьют и потому с ними неинтересно. После игры я не знаю, как люди могут не посидеть, не...