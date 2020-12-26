Американский телеканал прокомментировал пение Леонида Слуцкого

Ранее NEWS.ru писал, что казанский «Рубин» выпустил новогодний ролик, в котором приняли участие игроки и штаб команды. Заглавную песню All I Want for Christmas is You исполнил Леонид Слуцкий.
В съёмках ролика также приняли участие футболисты «Рубина». Нападающий Иван Игнатьев надел костюм новогодней ёлки, полузащитник Хвича Кварацхелия примерял формы европейских клубов, а Дмитрий Тарасов предстал в образе президента России.
На зимний перерыв «Рубин» ушёл, находясь на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в своём активе 28 очков.