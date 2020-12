Американский телеканал прокомментировал пение Леонида Слуцкого

В клипе наставник казанского клуба исполнил песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas is You.

Всё, что нам нужно на Рождество, — это Леонид Слуцкий, — написало издание в своём Twitter-аккаунте.

All we want for Christmas is Leonid Slutskiy



@fcrk pic.twitter.com/VSUHupvUCg — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 27, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что казанский «Рубин» выпустил новогодний ролик, в котором приняли участие игроки и штаб команды. Заглавную песню All I Want for Christmas is You исполнил Леонид Слуцкий.