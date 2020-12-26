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Футбол

Американский телеканал прокомментировал пение Леонида Слуцкого

10:35, 28 декабря 2020
Фото: Скрин с видео FC Rubin Kazan/youtube.com

Американский телеканал FOX Sports оценил новогодний клип с участием главного тренера ФК «Рубин» Леонида Слуцкого.

В клипе наставник казанского клуба исполнил песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas is You.

Всё, что нам нужно на Рождество, — это Леонид Слуцкий, — написало издание в своём Twitter-аккаунте.

Ранее NEWS.ru писал, что казанский «Рубин» выпустил новогодний ролик, в котором приняли участие игроки и штаб команды. Заглавную песню All I Want for Christmas is You исполнил Леонид Слуцкий.

В съёмках ролика также приняли участие футболисты «Рубина». Нападающий Иван Игнатьев надел костюм новогодней ёлки, полузащитник Хвича Кварацхелия примерял формы европейских клубов, а Дмитрий Тарасов предстал в образе президента России.

На зимний перерыв «Рубин» ушёл, находясь на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в своём активе 28 очков.

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