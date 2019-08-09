Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии вратаря Алиссона Бекера, который получил травму в матче первого тура чемпионата Англии против «Норвича». Встреча закончилась победой «красных» со счётом 4:1.
Сейчас известно, что он повредил икроножную мышцу. Продолжить матч он не смог, а это всегда нехороший знак. В среду (14 августа. — News.ru) он точно не сыграет, — отметил специалист.
14 августа «Ливерпуль» встретится с «Челси» в матче за Суперкубок Европы.
Ранее News.ru писал, что «Манчестер Сити» одержал победу над «Ливерпулем» в матче за Суперкубок Англии.