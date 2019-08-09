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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв заявил, что, пока он возглавляет национальную команду, в ней не будет легионеров.

Пока тренирую сборную, натурализованных игроков в ней не будет. Просто не понимаю, зачем это нужно в такой большой стране, как Россия, — приводит слова тренера «Советский спорт». Лихачёв добавил, что...