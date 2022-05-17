Алексей Березуцкий захотел покинуть пост главного тренера ЦСКА Березуцкий попросил руководство ЦСКА освободить его от должности тренера

Алексей Березуцкий / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после поражения в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Краснодара» (0:1) попросил руководство клуба снять себя с должности наставника команды. Об инициативе 39-летнего специалиста сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, тренер «армейцев» заявил, что не видит себя в качестве рулевого «армейцев». Березуцкий попросил освободить себя от занимаемой должности по окончании сезона. Позиция руководства ЦСКА по данному вопросу неизвестна.

Березуцкий работает в качестве главного тренера клуба с июля 2021 года. После 29-го тура ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, выше четвёртого места команда подняться уже не сможет. В Кубке России ЦСКА завершил участие на стадии четвертьфинала, проиграв «Спартаку».

Зимой руководство московского клуба поставило перед командой задачи выиграть Кубок России и завоевать серебряные медали нынешнего розыгрыша РПЛ.

Ранее бывший советский футболист, защитник и нападающий ЦСКА Владимир Пономарёв в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявил, что армейскому клубу необходим опытный тренер. Заслуженный мастер спорта СССР считает, что Алексей Березуцкий не справляется с ролью наставника ЦСКА.