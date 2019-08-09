https://static.news.ru/photo/d50476b6-ba71-11e9-bcb3-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Назаров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Актёр и болельщик московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Назаров спел новую песню, посвящённую команде. На этот раз его вдохновила победа москвичей над швейцарским «Туном» (3:2) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Видеоролик он выложил в своём Instagram.

Назаров не в первый раз посвящает стихи «Спартаку». В прошлом году Назаров опубликовал видеозапись, в которой зачитал стихотворение собственного сочинения, посвящённое отставке главного тренера «красно-белых» Массимо Каррере. Кроме того, актёр в 2018 году опубликовал ироничное стихотворение, посвящённое экс-футболисту «Спартака» Артёму Дзюбе, писал News.ru.