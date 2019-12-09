https://static.news.ru/photo/9f638362-1a07-11ea-9000-fa163e074e61_660.jpg Юлианна Караулова Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Выпускница «Фабрики звёзд — 5», певица и поклонница московского «Спартака» Юлианна Караулова выступила в поддержку всероссийской акции фанатов. После игры своей любимой команды с «Ростовом» (1:4) она заявила, что считает неприемлемыми задержания болельщиков.

Акция фанатов? Поддерживаю это, тоже ушли со стадиона вместе с друзьями, — сказала певица на официальном YouTube-канале «Спартака».

Она добавила, что не помнит другой такой похожей акции, и назвала её «действительно резонансным событием».

Ранее NEWS.ru сообщал, что фанаты клуба «Спартак» покинули трибуны на 30-й минуте домашнего матча против «Ростова». Активные болельщики устроили акцию протеста против действий правоохранительных органов в отношении футбольных фанатов. Также болельщики развесили различные баннеры, среди которых «Фанатизм — не преступление», «Контракт Дзюбы = 15 суток», а также «Запашный — корм для энергичных кошек».