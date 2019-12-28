https://static.news.ru/photo/299d5c66-2a42-11ea-a80e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольная Академия "Динамо"/facebook.com

Комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) по присвоению статусов не смогла лицензировать академию футбольного клуба «Динамо».

Как стало известно NEWS.ru, это произошло из-за проблем с несколькими бумагами. Вопрос с окончательным решением пока отложили и вернутся к нему после новогодних праздников. На работе академии это никак не скажется.

Ранее статус «Футбольная академия высшей категории» получили сразу семь центров: «Крыльев Советов», «Зенита», «Локомотива», «Спартака», «Краснодара», «Ростова» и «Чертаново».

Высший статус в иерархии РФС позволяет академиям быть включёнными во все программы развития детско-юношеского футбола.

Московское «Динамо» продолжает поиски нового спортивного директора и может назначить на эту должность иностранного специалиста, писал NEWS.ru.