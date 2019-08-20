Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Футбольный агент Алексей Сафонов объяснил, как можно было продать футболиста Алексея Сутормина за 50 тыс. рублей при средней стоимости 120 миллионов.

Значит, возможно, раз так сделали. Мы в России живём, чего удивляться? Как систему обошли? Я могу кому-то квартиру подарить, например. Элементарно ушли от налогов. Я хозяин клуба, могу отдать игрока...