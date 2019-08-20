Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что «Ахмат» просит отменить удаление Ризвана Уциева в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:0).
По словам Егорова, который подвёл итоги прошедшего тура, клуб из Грозного написал в Контрольно-дисциплинарный комитета (КДК) ДК письмо с просьбой отменить красную карточку.
Алексей Матюнин ранее заявил, что удаление Уциева на седьмой минуте матча было правильным, так как защитник сыграл коленом в пятку Александру Ерохину. Кроме того, главный арбитр признал свою ошибку с незасчитанным голом зенитовца Эмилиано Ригони в ворота «Ахмата», писал News.ru.