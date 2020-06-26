«Ахмат» и «Сочи» не смогли выявить победителя в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/58064f6c-b7ce-11ea-97df-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью с «Сочи» в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счётом 1:1.

Счёт открыл полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков, забив гол на 33-й минуте матча. Нападающий команды гостей Никита Бурмистров восстановил равновесие в добавленное к первому тайму время.

На данный момент «Сочи» занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. «Ахмат» располагается на 14-м месте, имея в активе 24 очка.

В матчах 23-го тура РПЛ грозненский футбольный клуб «Ахмат» со счётом 4:2 обыграл самарские «Крылья Советов», «Сочи» разгромил «Ростов» со счётом 10:1, «Рубин» оказался сильнее екатеринбургского «Урала» — 2:1, «Спартак» одолел тульский «Арсенал» со счётом 3:2, петербургский «Зенит» выиграл у московского ЦСКА со счётом 4:0, «Уфа» со счётом 2:1 обыграла «Тамбов», а «Локомотив» нанёс поражение «Оренбургу» со счётом 1:0, писал NEWS.ru.