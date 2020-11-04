Агент рассказал, как Миранчук относится к отсутствию игровой практики

https://static.news.ru/photo/fabfe0ba-1ea8-11eb-a392-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал отсутствие игровой практики у футболиста.

Всё абсолютно нормально, идёт ротация, ищут оптимальный состав, — отметил Шпинев в беседе со «Спорт Экспресс».

По словам агента, на днях он общался с сыном президента «Аталанты» — никаких вопросов к Миранчуку нет. При этом сам футболист «спокойно работает», у него нет никаких «пессимистических настроений». Миранчук «полон сил, уверенности и терпения», заверил Шпинев.

Ранее NEWS.ru писал, что «Аталанта» на своём поле уступила «Сампдории» в матче пятого тура чемпионата Италии. Гости выиграли со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Фабио Квальярелла (13-я минута), не забивший пенальти в конце первого тайма, Мортен Торсбю (59) и Якуб Янкто (90+2).