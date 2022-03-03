Абрамович рассказал, как фонд «Челси» будет помогать жертвам на Украине

Миллиардер Роман Абрамович заявил, что будет создан специальный благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все доходы от продажи «Челси». Они пойдут на помощь жертвам событий на Украине, говорится в заявлении на сайте клуба.

Я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все доходы от продажи «Челси». Фонд будет работать на благо всех жертв событий на Украине, — говорится в заявлении.

Некоторые источники сообщают, что Абрамович хочет выручить за клуб 4 млрд фунтов, но ему вряд ли предложат больше 2 млрд.

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун потерял 80% своего капитала. Финансовые трудности бизнесмена связаны с обвалом акций российской компании ЛУКОЙЛ, в которой он является вице-президентом. Предприниматель подтвердил наличие проблем, но заявил, что футбольный клуб не останется без его поддержки.